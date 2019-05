Saiba se é possível recuperar uma conta de WhatsApp roubada

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou novas informações importantes para os usuários. As dicas estão relacionadas a contas roubadas.

Segundo o WhatsApp, “você nunca deve compartilhar seu código de verificação por SMS com outras pessoas, nem mesmo amigos ou familiares”.

Se suspeitar que alguém esteja utilizando sua conta do WhatsApp, avise a familiares e amigos, pois essa pessoa pode se passar por você em bate-papos e grupos.

Como recuperar

Entre no WhatsApp com o seu número de telefone e verifique a conta utilizando o código de 6 dígitos que você recebeu via SMS. Depois do processo, o invasor que estiver utilizando sua conta será desconectado automaticamente.

Você também pode ser solicitado a fornecer um código de verificação em duas etapas. Se não souber esse código, o indivíduo que usa sua conta pode ter ativado a verificação em duas etapas.

Neste caso, é necessário aguardar sete dias para poder fazer login sem o código de verificação duplo. No entanto, com a primeira etapa, o outro indivíduo já foi desconectado da sua conta.

Ainda segundo o app, se você tiver acesso à sua conta e suspeitar que alguém esteja utilizando pelo WhatsApp Web/Desktop, “recomendamos que você faça logout de todos os computadores do seu telefone”.

Áudios

O WhatsApp liberou nesta semana a ferramenta que toca todos os áudios de uma mesma pessoa em sequência. A função faz com que não seja preciso dar play em cada mensagem de voz enviada em separado.

O recurso já havia sido descoberto pelo site WABetaInfo em março e já estava disponível no iOS e na versão beta do mensageiro para Android. Agora, ele chega em caráter oficial ao sistema móvel da Google, bastando o usuário ir à Google Play para atualizar o app para a versão 2.19.150.

Para indicar que uma mensagem acabou e outra está começando, há um som de “bipe” entre os arquivos. Contudo, não é preciso tocar em cada um para que eles sejam executados.

O update ainda traz algumas melhorias e a correção de de uma brecha de segurança do app no Android. A falha permitia que hackers invadissem smartphones por uma chamada de voz, mesmo que não atendida, feita pelo aplicativo app.

QR Code

O WhatsApp está testando um recurso que permite aos usuários compartilharem o número de telefone por meio de um QR Code. Desta forma, será possível adicionar o contato de uma pessoa sem sair do aplicativo. A informação foi divulgada pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas ao grande público.

Atualmente, os testes acontecem na versão Android do WhatsApp, mas há seis meses o WABetaInfo havia informado que o mesmo recurso estava sendo testado para o aplicativo do iOS.

A partir desta atualização, o WhatsApp conseguiria reconhecer o QR Code e automaticamente preencher os campos necessários para salvar o telefone a uma lista de contatos. Os usuários podem encontrar o QR Code na aba Perfil, onde também é possível editar informações como nome, recado e telefone.

Ao clicar no ícone de QR Code, localizado na aba superior do aplicativo, um código surge para que outros usuários possam scannear a imagem. Por motivos de segurança, o usuário pode revogar o QR Code a qualquer momento e substituí-lo por outro.

O compartilhamento de QR Code pode ser ainda mais útil para perfis empresariais do WhatsApp, que podem disponibilizar o código em seus sites.

De acordo com o WABetaInfo, a empresa ainda trabalha na funcionalidade e nem todos os usuários do programa de testes do WhatsApp estão recebendo o QR Code.

Deixe seu comentário: