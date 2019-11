Economia Salário mínimo em 2020 será menor do que o previsto e deve ficar em R$ 1.030

22 de novembro de 2019

Atualmente, o piso nacional é de R$ 998 Foto: Marcos Santos/USP Imagens Enquanto o salário mínimo terá um reajuste de apenas R$ 42 em 2020, o Governo corta Orçamento para bolsas de estudo e programas sociais. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O salário mínimo em 2020 deve ficar menor do que as projeções inicialmente divulgadas pelo governo federal. A previsão é de que o piso nacional seja de R$ 1.030 no próximo ano. O Orçamento de 2020 encaminhado ao Congresso Nacional previa que o salário fosse de R$ 1.039.

A diferença é explicada por uma previsão menor da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), divulgado pelo IBGE, que costuma reajustar os salários. A previsão oficial do governo caiu de 4,02% para 3,26%. Com isso, também cai o reajuste do salário mínimo.

Atualmente, o piso nacional é de R$ 998. Mesmo assim, essa será a primeira vez que o salário mínimo, que serve de referência para mais de 45 milhões de pessoas, ficará acima da marca de R$ 1 mil.

O governo decidiu aplicar apenas a correção pela inflação para o salário. Até este ano, o salário mínimo era reajustado pelo INPC mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, garantindo ganho acima da inflação quando a economia cresce.

Em 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação porque o PIB dos anos anteriores (2015 e 2016) teve retração. Por isso, para cumprir a fórmula proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento.

