Salto entusiasmou

O presidente do Cidadania (ex-PPS), Roberto Freire, virá a Porto Alegre no final deste mês para o pré-lançamento da candidatura da deputada estadual Any Ortiz à Prefeitura. A terceira colocação obtida por Any, no ano passado, com 91 mil e 471 votos, animou a direção nacional. Em 2014, obteve 22 mil e 553 votos.

Decolando

A Secretaria dos Transportes conseguiu 88 milhões de reais, a fundo perdido, do governo federal. Metade vai se destinar a obras, a partir do próximo mês, de extensão e reforço da pista do aeroporto de Passo Fundo, que tem 1 mil e 800 mil metros, além de melhorias no terminal de passageiros.

A outra metade ficará reservada para o edital de licitação de obras no aeroporto de Santo Ângelo.

Iniciativa elogiável

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, tem promovido encontros com setores empresariais para ouvir críticas e colher opiniões. Ontem, o tema foi substituição tributária. Contou com as participações de Jorge Tonetto e Eduardo Jaeger, da Secretaria da Fazenda.

Com vivência na iniciativa privada, Irigaray entende o que lhe dizem.

Onde atacar

Demitir funcionários excedentes, cortar gastos públicos, desregulamentar a Economia, reformar a legislação tributária, além de reduzir a burocracia. Foram as receitas de Margaret Thatcher, que ganhou três eleições seguidas. Não por acaso está sendo aplicada pelo governo federal desde janeiro.

No reino da lentidão

“Relatório reabre discussão sobre a reforma tributária”. Foi a manchete de jornais a 2 de agosto de 1999. A notícia acrescentava: “O principal ponto sugerido é a alteração do ICMS que passaria a ter as características de um imposto sobre valor agregado, deixando de incidir na produção e passando a ser cobrado no consumo.”

É o tema que o Congresso segue discutindo, 20 anos depois.

Pratos quebrados

Dá para se imaginar como ficarão as relações entre Brasil e Argentina se o candidato Alberto Fernández, que tem Cristina Kirchner como vice, vencer Mauricio Macri na eleição presidencial de 27 de outubro. Fernández disse que o presidente Bolsonaro é “homofóbico, discriminador, racista e violento”.

Sem chance de reconciliação

O Boletim das Empresas Estatais Federais, divulgado ontem, mostra o lucro no governo Bolsonaro: 24 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O resultado é 57,5 por cento superior ao apurado nos três primeiros meses de 2018, durante a gestão Temer. A diferença é atribuída à escolha de profissionais e não de afilhados políticos para áreas técnicas.

O maior salto foi do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: lucro de 11 bilhões e 100 milhões de reais este ano contra 2 bilhões e 100 milhões no mesmo período de 2018.

Cada vez mais atual

O jornalista e cientista político Sílvio Romero escreveu em 1906: “O grau de corrupção e abastardamento a que chegaram os costumes eleitorais não é suscetível de descrição por pena de homem.”

Sai um, entra outro

Surgiu um grupo privado para assumir a área, no polo naval de Charqueadas, que era utilizada pela Engevix para construção de módulos das plataformas marítimas. As negociações avançarão até o final de setembro.

Há três anos

A 2 de agosto de 2016, o PP se reuniu para decidir se apoiava Sebastião Melo ou Nelson Marchezan Júnior na eleição à Prefeitura de Porto Alegre. Ocorreu empate: 53 votos para cada lado. No dia seguinte, após nova discussão, Marchezan foi o escolhido.

Síntese

Quando a gestão pública desce a ladeira, o ditado se enquadra: orçamento solto, dinheiro difícil.

