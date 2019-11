Samuel Rosa pega fãs de surpresa e anuncia fim da banda Skank

O ano de 2019 apresentou uma nova baixa para os amantes da música. Desta vez, Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, anunciou neste domingo (3), a separação do grupo. Ele pegou os fãs de surpresa com o anunciou do fim da banda, após quase 30 anos de atividades.

Em entrevista para a imprensa, o comandante do grupo ressaltou que será “uma parada sem previsão de volta”.

Através do Instagram oficial, a banda anunciou que vai fazer, e 2020, a sua última turnê entitulada de ‘Skank 30 anos’. Na legenda eles ainda escreveram, “O grupo Skank noticiou, hoje, sua separação, sem previsão de volta.

Também foi anunciada uma última turnê em 2020, revisando toda a carreira. Vamos comemorar cada momento da nossa história no próximo ano!”.

Sucesso durante três décadas juntos, a banda vendeu mais de seis milhões de discos e DVD’s. Entre os sucessos, estão canções como Vamos Fugir, Acima do Sol, Sutilmente e Dois Rios.

História da banda

O Skank nasceu em 1991, em Belo Horizonte, a mesma cidade brasileira que deu ao mundo Milton Nascimento e Sepultura. Ao centro da harmonia de um e a energia de outro, o grupo começou movido pelo interesse em transportar o clima do dancehall jamaicano para a tradição pop brasileira.

Lançou seu primeiro álbum de forma independente – mas o sucesso underground despertou o interesse da poderosa Sony Music que, com a banda, inaugurou no Brasil o selo Chaos. Seu segundo disco, de 1994, foi o trampolim para o estrelato: mais de 1 milhão de cópias de “Calango” e top-hits como “Jackie Tequila” e “Te Ver”. O álbum abriu as portas para uma nova geração de bandas brasileiras atentas às novidades do rock mundial e, ao mesmo tempo, curiosa com as raízes da tradição local.

O disco seguinte foi ainda mais longe (tanto em sua missão de fusão quanto em seu sucesso comercial): “O Samba Poconé” levou o grupo a se apresentar na França, Estados Unidos, Chile, Argentina, Suíça, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, em shows próprios ou em festivais ao lado de Echo & The Bunnymen, Black Sabbath e Rage Against The Machine.

Com o single “Garota Nacional” foi um sucesso monstruoso no Brasil e liderou a parada espanhola (em sua versão original, em português) por inacreditáveis três meses – a canção foi o único exemplar da música brasileira e integrar a caixa “Soundtrack for a Century”, lançada para comemorar os 100 anos da Sony Music. Os discos da banda ganharam edições norte-americanas, italianas, japonesas, francesas e em diversos países ao redor do mundo.

O sucesso não arrefeceu: vieram mais hits radiofônicos, como “Resposta”, “Saideira” e “Balada do Amor Inabalável”. Uma polivalência de quem não revela amarras senão com o pop perfeito e com a energia para levantar a multidão ao longo de três décadas.