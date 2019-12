Celebridades Sandy e Lucas abrem álbum de lua de mel em Paris

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

O casal completou 11 anos de união em setembro Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Sandy e Lucas Lima escolheram Paris, na França, para curtir uma viagem romântica. O casal abriu o álbum de fotos da lua de mel nas redes sociais e não faltaram declarações de amor. “Às vezes a gente precisa dar um “pauso” no mundo para viver um pouquinho de sonho. Que coisa linda foi essa viagem. Obrigada, meu parceiro lindo, por caminhar sempre ao meu lado, por ser a melhor companhia para uma viagem e para uma vida. Te amo”, postou a cantora.

O músico também escreveu palavras de carinho para a mulher. “Viagem rápida, mas cheia de memórias, novas experiências, novos significados e muita parceria. Como é bom explorar o mundo juntos e ver como ele fica maior contigo ao meu lado. É nós, namoradinha”, disse.

O casamento de Sandy e Lucas completou 11 anos em setembro. O casal tem um filho, Theo, de cinco anos. “Vi num filme a frase “casamento é uma dança que se aperfeiçoa com o tempo” e no nosso caso é bem por aí. É claro que a dança fica bem mais possível quando tu tem uma parceira, mas PARCEIRA de verdade. Inteligente, segura, completa, encantadora. Fácil nunca é, mas só contigo que seria possível. Te amo com tudo que eu tenho”, já declarou ele.

