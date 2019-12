Acontece Santa Casa realiza neurocirurgia pelo SUS inédita no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Equipe Santa Casa Foto: Carol Fornasier Foto: Carol Fornasier

O Hospital São José da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou, em novembro, a primeira cirurgia de aneurisma em paciente acordado (awake surgery for aneurysm) no Rio Grande do Sul. A paciente de 42 anos, que sofria com fortes dores de cabeça, foi diagnosticada há um ano com aneurisma cerebral, situação que ocorre quando há a dilatação anormal de uma artéria que irriga o cérebro. A cirurgia, que foi realizada integralmente através do Sistema Único de Saúde, eliminou o risco de hemorragia cerebral, situação potencialmente fatal. Após dois dias da cirurgia a paciente operada teve alta, podendo retomar a sua vida em condições plenas.

Responsável pelo procedimento inédito, o neurocirurgião Marcelo Paglioli Ferreira explica que a dificuldade deste tipo de cirurgia é o risco de ruptura trans-operatória: “A dissecção de pequenos vasos cerebrais, muito delicados e que podem romper com o movimento involuntário do paciente acordado representa um grande desafio. Somente equipes neurocirúrgicas altamente treinadas conseguem realizar este tipo de procedimento”. Outro desafio diz respeito à monitorização anestésica do paciente, que deve ser feita por médico anestesista especializado em neuroanestesia para manter o paciente dormindo durante a craniotomia (abertura do crânio) e acordado no momento da clipagem do aneurisma cerebral. Esta técnica cirúrgica altamente sofisticada foi trazida a Porto Alegre no ano passado pelo neurocirurgião americano Saleem Abdulrauf, durante o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, presidido por Dr. Marcelo Paglioli Ferreira.

Importante ressaltar que a técnica de cirurgia com paciente acordado para tumores cerebrais é realizada tanto na Santa Casa quanto em outros hospitais há vários anos. A novidade diz respeito ao tratamento de aneurisma cerebral.

