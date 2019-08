Santos tem um jogador expulso no primeiro lance, e o Cruzeiro vence na estreia de Rogério Ceni como treinador

Foi uma grande tarde cruzeirense no Mineirão! Na estreia de Rogério Ceni como técnico da equipe, a Raposa venceu o líder Santos por 2 a 0, acabou com uma seca de 11 jogos sem ganhar e deixou a zona de rebaixamento. Os gols foram de Fred e Thiago Neves. O Peixe quase toda a partida com um jogador a menos, já que Gustavo Henrique foi expulso com três minutos

Embolou

O Santos segue na liderança do Brasileirão, mas viu os outros concorrentes ao título se aproximarem. O Flamengo, agora segundo colocado, e o Palmeiras, que empatou na rodada, estão a dois pontos do Peixe. O São Paulo também venceu e está cinco pontos atrás, mas com um jogo a menos.

Respiro

O Cruzeiro segue entre os últimos, mas agora fora da zona de rebaixamento. A Raposa foi a 14 pontos e subiu para o 16º lugar, ultrapassando o Fluminense que perdeu em casa para o CSA e ficou com 13 pontos.

Marque na agenda

Os times terão uma semana livre para treinamentos e voltarão a campo só no próximo domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro enfrenta o CSA, em Alagoas, enquanto o Santos recebe o Fortaleza, na Vila Belmiro.

Craque do jogo

Autor do segundo gol, o meia cruzeirense Thiago Neves foi eleito o melhor da partida.

