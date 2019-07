“São onze contra onze”, afirma Nonato sobre o confronto contra o Palmeiras

Nesta terça-feira (2), o volante colorado Nonato concedeu entrevista coletiva após treinamento no CT Parque Gigante. A equipe do técnico Odair Helmann finaliza a preparação para o segundo semestre do ano e já visa seu primeiro confronto oficial contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia 10 de julho no Allianz Parque. Para Nonato, a próxima partida deve ser considerada como uma final: “o nível de cobrança e de atenção tem que ser maior. Precisamos seguir usando o padrão que a gente vinha desempenhando e procurar melhorar pra alcançar maiores objetivos.”

O atleta afirmou ainda que a equipe colorada já começou a estudar o esquema tático do time paulista em busca de estratégias para vencer a partida. “Sabemos que o Palmeiras é um time que gosta de ficar com bola e se a gente pressionar, vamos incomodar o estilo de jogo deles. É uma estratégia que vamos usar nessas duas partida. São onze contra onze. Confiamos no nosso futebol e vamos trabalhar para fazer dois grandes jogos”, afirmou o jogador.

Sobre o período de pausa durante a Copa América, Nonato disse que foi fundamental para ajustar detalhes que desejavam a desejar. “Essa parada foi muito importante para ajustar algumas coisas que a gente deixava a desejar durante as partidas. Mas o conceito segue o mesmo, já temos um padrão de jogo e não vamos mudar isso”, frisou.

Nonato ainda avaliou a nova contratação anunciada esta manhã pelo Internacional. O lateral-esquerdo, Natanael, integra a equipe a partir deste segundo semestre do ano e para o volante, o novo atleta tem muita a acrescentar. “Natanael é um jogador experiente, já jogou Championas League. Ele vai nos ajudar muito. Estamos felizes com a chegada dele e vamos recepcionar da melhor maneira”, concluiu.

