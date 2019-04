Após quase quatro anos sem registrar casos de sarampo em São Paulo, exames confirmaram a doença em um paciente no final do mês de março. De acordo com o setor de vigilância epidemiológica do município, trata-se de um caso importado do vírus. O paciente teria sido infectado com a doença durante uma viagem à Noruega. A identidade dele e seu estado de saúde não foram divulgados.

