São Paulo organiza festival com shows censurados no País

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

A cidade de São Paulo deu início, nesta sexta-feira (17), a um festival de teatro, cinema e shows que sofreram algum tipo de censura ou ataque no último ano no Brasil, durante o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. O evento “Verão Sem Censura” é organizado pela prefeitura e terá duração de duas semanas.

