O governador de São Paulo, João Doria, colocou o presidente Jair Bolsonaro numa saia-justa nesta terça-feira (25) ao desqualificar a declaração dada por ele de que o Grande Prêmio de Fórmula 1 tinha 99% de chance de ir para o Rio de Janeiro. Doria disse que nenhuma decisão foi tomada sobre o futuro do GP no Brasil e, em tom de ironia, disse que não há lugar adequado no Rio.

Deixe seu comentário: