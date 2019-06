Scheer Churrasqueiras leva paixão gaúcha pelo churrasco para feira em São Paulo

A empresa gaúcha Scheer Churrasqueiras participa da Fispal Food Service, no Expo Center Norte, em São Paulo, até a próxima sexta-feira (14). Esta edição do evento, que tem foco nos negócios de alimentação fora do lar, como restaurantes, bares, entre outros, conta com a expertise do Rio Grande do Sul, em algo que é considerado marca dos pampas: o churrasco.

Os participantes da feira podem conhecer soluções que se adequam a qualquer estabelecimento, e ao preparo de carnes em cortes especiais. Um dos equipamentos da Scheer que está sendo apresentado aos empresários de diversas localidades é a Churrasqueira Profissional Parrilla 690. O produto traz a metodologia de cocção da Argentina e do Uruguai, utilizando a grelha no lugar de espetos.

A marca destaca o fato de estar presente em mais de 80 países e de possuir certificações do Inmetro e de outros institutos de competência internacional. Conforme a Scheer, a indústria é a única brasileira do segmento a obter a certificação norte-americana “UL”, além de também obter outras certificações dos EUA: “ETL” e “NSF”; e a certificação “AGA”, da Associação de Gás Australiana.

