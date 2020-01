Celebridades Scheila Carvalho sobre maternidade: “Ainda pretendo engravidar”

26 de janeiro de 2020

Scheila Carvalho aproveitou o sábado (25), para conhecer a praia dos Carneiros, litoral sul de Pernambuco e posar para uma ensaio para as lentes de Felipe Souto Maior. Apesar da passagem rápida pela cidade, a morena ficou encantada com paisagem paradisíaca do local.

“Como não vim conhecer esse lugar antes?”, disse ela, que visitou o local após uma recomendação da ex-colega de É o Tchan! Sheila Mello. “Sheila passou o Réveillon aqui e falou o quanto era lindo.”

Casada com Tony Salles, com quem tem Giulia, de 9 anos, Scheila conta que pretende ter outro filho. A morena está com 46 anos de idade. “Quero sim ter outro filho, mas eu quero tentar de forma natural, mas caso não consiga, eu tenho em mente sim adotar uma criança. Chego a me emocionar quando penso na adoção, mas ainda pretendo engravidar”, revelou. Casada há 12 anos, Scheila ainda contou o seu segredo para manter um casamento estável e feliz.

“O segredo é a gente respeitar a forma como o outro pensa e age. Quando algo está errado na relação, eu sempre busco pedir ajuda à Deus, eu acho que a guerra contra coisas ruins que acontece no relacionamento, é contar com a força de Deus e é assim que eu tenho feito e tem dado certo. A rotina também atrapalha muito o casamento, o que não é nosso caso, porque não temos rotina. O marido viaja muito, então bate aquela saudade gostosa. A gente também se combina demais, os anos se passaram e a gente se encaixa perfeitamente. Existe muito respeito, carinho e amor. Essa é a nossa essência”, pontuou.

