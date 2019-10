Schin é a patrocinadora oficial da 32ª edição da Oktoberfest de Igrejinha

A Schin, cerveja que faz parte do portfólio do Grupo Heineken no Brasil, é novamente a patrocinadora da Oktoberfest de Igrejinha. A marca abastecerá as centenas de torneiras de chopp da festa e desenvolverá ações especiais para o público.

Com diversos bares espalhados pelo evento e ativações que incentivam o consumo responsável de álcool, a marca pensou em ações divertidas para as pessoas aproveitarem ao máximo a festa. Como a celebração é construída pela comunidade, a Schin, em parceria com uma cooperativa local, promoverá ações para incentivar a reciclagem dos copos plásticos, dando como brinde vale-chopp e vale-água.

“O evento é um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, realizado pela comunidade local. A cidade tem muita história para contar e nós ficamos muito felizes de fazer parte dessa trajetória, não só patrocinando a festa há 15 anos, mas também com a nossa cervejaria, que fica em Igrejinha. Temos muito orgulho de estar na mão das pessoas e de poder patrocinar a Oktoberfest mais um ano”, disse Carina Hermida, diretora de marketing da marca Schin.

Com shows de Anitta, Alok, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus, os eventos da Oktoberfest de Igrejinha estão marcados para os dias 19, 20, 21, 24, 25 e 26 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings.

Serviço:

Local: Parque de Eventos Almiro Grings – R. Arlindo Geis, 255 – Centro de Igrejinha

Data: 19, 20, 21, 24, 25 e 26 de outubro

Horário: sextas-feiras a partir das 19 h, sábados a partir das 12 h e domingos a partir das 10h