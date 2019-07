Se separadas já causam, imagina juntas! Miley Cyrus, Lana Del Rey e Ariana Grande estão gravando clipe 

Além de estarmos ansiosos para o novo filme de “As Panteras”, ficamos cada vez mais com a trilha sonora! Com co-produção de Ariana Grande, o conteúdo traz uma colaboração da cantora com Lana Del Rey e Miley Cyrus. A faixa, intitulada de “Don’t Call Me Angel”, será o tema do longa!

Durante a manhã deste domingo (14), Miley e Lana se reuniram pra gravar o clipe da música. Mesmo sem saber detalhes do que elas estão aprontando, a expectativa dos fãs é grande! Enquanto uma foi flagrada somente enquanto chegava ao local, a outra apareceu já caracterizada e usando um figurino todo preto, bem espiã! Confere só:

[ 🌙]; fotos de @LanaDelRey y @MileyCyrus en la grabación del video musical de #DontCallMeAngel. Por el momento se cree que @ArianaGrande no ha podido grabar por el tour, pero como está en un descanso se cree que se la verá grabando los próximos dias. ¿Emocionados? pic.twitter.com/AtpLKkjRFe — Butera News LA (@BNewsLA) July 14, 2019

Mas e a Ariana Grande?

Neste momento, os rumores que estão rolando sobre a artista, que está em turnê com os discos “sweetener” e “thank u, next”, é de que ela só participará do encontro nos próximos dias, quando o projeto deve ser finalizado.

A nova trama de “As Panteras” é ambientada nos dias atuais, mas continua sendo baseada no clássico sucesso da década de 1970, “Charlie’s Angels”. Com Ella Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott no elenco, o filme explora as habilidades de um trio de espiãs que usam sua especialidade em artes marciais, seu domínio na tecnologia e esperteza pra resgatar um bilionário sequestrado.

