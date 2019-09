Secretaria do Esporte e Lazer busca apoio do Convention & Visitor Bureau para a captação de eventos esportivos para Porto Alegre

O Secretário Estadual do Esporte e Lazer, João Derly, reuniu-se na última terça-feira (17/9), com a presidente do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, Luciane Pacheco, na sede do POACVB, com o objetivo de unir forças para avançar, a médio e longo prazo, na captação de eventos esportivos para Porto Alegre.

Durante o encontro, Derly manifestou a intenção de trazer para a Capital gaúcha, nos próximos anos, eventos de várias modalidades esportivas, com destaque para os Jogos Escolares da Juventude – maior evento estudantil esportivo do País, criado pelo Comitê Olímpico do Brasil – e os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Outro evento que está no foco da Secretaria para 2020, é o tradicional Rally dos Sertões.

Segundo Luciane Pacheco, é preciso aproveitar o grande polo de congressos técnico-científicos que se tornou Porto Alegre, para incentivar também a área de eventos esportivos. “Nossa capital tem um potencial muito grande para o esporte náutico, por exemplo, como vela e canoagem, assim como em outras modalidades. O importante, agora, é aproximar o trade das ações na Secretaria do Esporte e Lazer, para uma atuação conjunta no sentido de captar cada vez mais eventos esportivos para a cidade e região”, reiterou.

Ainda no mês de novembro deste ano deverá ser realizado pela Secretaria um encontro com o segmento esportivo – clubes, organizadores e atletas – para uma apresentação institucional do Convention & Visitors Bureau, mostrando a atuação da entidade na captação e apoio a eventos. O mercado de eventos é considerado um dos maiores geradores de conhecimento e desenvolvimento econômico e social para as cidades onde se realizam.

Deixe seu comentário: