Mesmo após o fim do verão, a Secretaria da Saúde do RS mantém o alerta para os cuidados de prevenção contra a dengue, zika e chikungunya. A principal ação é evitar o acúmulo de água parada, que é onde o mosquito transmissor das doenças, o Aedes aegypti, se reproduz. No ano, já são 27 casos confirmados de dengue autóctone (transmitida dentro do Estado).

