Segunda-feira pode ter calor acima de 30ºC no RS

O estado amanhece mais quente nesta segunda-feira (9). A tarde deverá ter temperatura incomum para setembro, com máximas acima de 35°C em diversas cidades.

A formação de um ciclone extratropical pode provocar novos temporais no Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva forte e rajadas de vento de até 80 km/h na região da Campanha e no Sul, com chance de queda de granizo e possíveis alagamentos e enchentes. Nas outras regiões, o sol predomina e deve aparecer entre nuvens durante o dia, com nebulosidade mais elevada nas regiões Sul e Oeste, onde deverá ter pancadas de chuva. Com a temperatura alta, há risco de temporais na segunda metade do dia.

A mínima na capital deve ser de 17°C e a máxima atinge os 36°C.

Mínimas e máximas no Rio Grande do Sul

Bagé: 18°C / 30°C

Capão da Canoa: 19°C / 34°C

Cruz Alta: 22°C / 34°C

Santa Maria: 19°C / 35°C

Santa Rosa: 22°C / 37°C

São Miguel: 23°C / 36°C

