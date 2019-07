A Receita Federal abrirá nesta segunda-feira (08) as consultas ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019, e a lotes residuais de 2008 a 2018. De acordo com o Fisco, serão pagos neste lote R$ 5 bilhões, a 3.164.229 contribuintes. Os depósitos serão feitos em 15 de julho. Assim que abertas, as consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet.

