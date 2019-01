O segundo período de matrículas para os estudantes que se inscreveram nos primeiros anos do Ensino Fundamental e Médio, ou pediram transferência de instituição de ensino, começa na próxima segunda-feira (28) e termina no dia 8 de fevereiro. Na matrícula será solicitada a apresentação do atestado de vacinação atualizado para os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental.

