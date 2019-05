Seleção brasileira já tem numeração oficial das camisetas e Everton jogará com a 19

A comissão técnica da seleção brasileira de futebol divulgou a numeração oficial das camisas do time. São 23 convocados para a disputa da Copa América, que vestirão a Amarelinha. O atacante do Grêmio Everton, que se juntou à equipe na noite desta quinta-feira (30), jogará com a 19. O ex-jogador do Tricolor gaúcho Arthur seguirá vestindo a 8.

Uma das informações mais aguardadas, sobre o dono da 9, foi surpresa para alguns. O número de destaque do ataque ficará com Gabriel Jesus, mesmo ele tendo ficado de fora de algumas convocações. A 10 seguirá com Neymar que, aparentemente, se recuperou das dores no joelho, já que voltou a treinar com a equipe nesta sexta (31).

Confira a numeração de todas as camisas:

1- Alisson

2- Thiago Silva

3- Miranda

4- Marquinhos

5- Casemiro

6- Filipe Luís

7- David Neres

8- Arthur

9- Gabriel Jesus

10- Neymar

11- Philippe Coutinho

12- Alex Sandro

13- Dani Alves

14- Eder Militão

15- Allan

16- Cássio

17- Fernandinho

18- Lucas Paquetá

19- Everton

20- Roberto Firmino

21- Richarlison

22- Fagner

23- Ederson

A informação foi confirmada com um vídeo publicado no Twitter da CBF:

Se liga na numeração oficial da #SeleçãoBrasileira para os amistosos e para a Copa América! 🔢⚽🇧🇷 #JogaBola #TRSeleçãoDia10 pic.twitter.com/eWCmjzZ5bR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2019

Deixe seu comentário: