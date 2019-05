O encontro entre representantes da ditadura de Nicolás Maduro e da oposição venezuelana, com mediação da Noruega, em Oslo, terminou nesta quarta-feira (29) sem um acordo. Os representantes de Juan Guaidó defenderam o fim do que chamam de “usurpação” – consideram o cargo de presidente vago desde 10 de janeiro. Os representantes de Maduro não quiseram avançar com esses termos.

