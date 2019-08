Sem jogos durante a semana, o Inter realizou um trabalho de treinamento intenso nesta quarta

A semana cheia de treinamentos segue forte no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. E na tarde desta quarta-feira (14), a comissão técnica colorada comandou um trabalho intenso sob o forte frio que faz na capital gaúcha. Após a intertemporada, é o primeiro período que o treinador Odair Hellmann tem de treinos sem jogos durante a semana. O próximo compromisso do Inter será pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no sábado (17), às 17h, no Castelão, pela 15ª rodada.

O segundo dia de atividades foi intenso no gramado do CT. O comandante, num primeiro momento, realizou um trabalho de construção ofensiva e finalizações, além de trabalhar a linha defensiva. Depois, separou os jogadores em quatro equipes e realizou enfrentamentos entre elas, exigindo muita entrega, marcação pressão e troca de passes rápidos. O treinador fará mais um treinamento em solo gaúcho antes de viajar ao Ceará para o confronto com o Fortaleza.

Após o treino, o atacante Wellington Silva concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O jogador vem atuando com frequência nas últimas partidas e falou sobre o duelo do fim de semana.

“Nosso grupo vem trabalhando muito. Uma semana que está todo mundo se preparando, quem tiver a oportunidade de jogar sabe da responsabilidade de vestir essa camisa. Vamos para buscar a vitória”, afirmou o jogador.

O Colorado ocupa a oitava posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e vai atrás de mais três pontos para se aproximar do G4 da competição. Na próxima semana, a equipe tem o confronto decisivo com o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores da América, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já dia 4 de setembro, o duelo é pela volta da semifinal da Copa do Brasil, com o Cruzeiro, no Beira-Rio.

Sub-20

A equipe Júnior encerrou a preparação para o Clássico Grenal, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, na manhã desta quarta, com um treino realizado no CT de Alvorada. O Celeiro de Ases encara o Grêmio nesta quinta-feira (15), às 19h, no Estádio Passo D´Areia, em Porto Alegre. Com sete pontos na tabela de classificação, o Inter busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para as quartas de final.

Na última atividade antes do Clássico, o técnico Fábio Matias comandou um trabalho tático, seguido de um exercício de bolas paradas ofensivas e defensivas. Após o treino, os jogadores almoçaram e seguiram direto para concentração, onde permaneceram até algumas horas antes da partida. Para o jogo desta quinta, o treinador não poderá contar com o atacante Peglow que está a serviço da Seleção Brasileira.

“Um clássico é sempre especial, pois as equipes entram bastante motivadas e com um nível de concentração alto. Isso torna a partida mais competitiva e não permite espaço para erros. Porém, mais do que pensar no Grenal, temos que nos concentrar em fazer um bom jogo e buscar a vitória, que será muito importante para o nosso futuro na competição”, afirmou Fábio Matias.

