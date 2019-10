As Coreias do Norte e do Sul empataram sem gols em um histórico e surreal jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, disputado diante do presidente da Fifa, Gianni Infantino, mas sem torcida e sem transmissão da televisão, nesta terça-feira (15). No estádio Kim Il Sung não havia nem torcedores nem jornalistas estrangeiros para presenciar a partida.

