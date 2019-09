Semana da Pátria é aberta com cerimônia de troca da bandeira do Brasil

A abertura da Semana da Pátria foi marcada pela tradicional cerimônia de troca da bandeira, que se localiza na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A bandeira foi colocada sob a responsabilidade da Marinha do Brasil ao som do Hino Nacional e com salva de 21 tiros de canhão. O descerramento da antiga também é precedido por um protocolo marcado pelo hino.

Apesar do calor e do tempo seco, cerca de 200 crianças de escolas públicas e privadas do Distrito Federal participaram do evento conhecido como “Troca do Bandeirão”. Turistas e pessoas vindas de outras cidades também prestigiaram o evento.

A bandeira tem 286 metros quadrados e fica a 100 metros do chão. Ela é presa por 24 hastes de metal que significam o diálogo e a convergência entre as unidades de confederação e os três poderes da república. A cerimônia de governo mensal é organizada em sistemas de rodízio entre as Forças Armadas e o governo do Distrito Federal, desde 1992.