Semana das Rodas começa neste domingo

A terceira Semana Esportiva do Programa Mexatchê – Movimenta Porto Alegre começa neste domingo (09), na Edvaldo Pereira Paiva, rótula da Loureiro da Silva. Após a abertura oficial, será realizado um passeio até o triângulo da Edvaldo Pereira Paiva onde seguirá a programação. O evento contará com as presenças da campeã mundial de patinação artística Eduarda Rocha.

