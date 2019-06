Com o objetivo de inserir pessoas em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, ocorreu nesta terça-feira (18), no município de Bagé, o Seminário Regional Acessuas Trabalho – Promovendo espaços de diálogo e trocas de experiências, realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Participaram desta etapa do programa 13 municípios.

Deixe seu comentário: