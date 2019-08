Seminário Olhares Sobre a Cidade ocorre nessa quarta-feira em Porto Alegre

Nessa quarta-feira (7/8), a partir das 8h30min, o Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS (Saergs) promove o Seminário Olhares Sobre a Cidade, em Porto Alegre (RS). O evento, que chega na terceira edição, tem o intuito de aproximar arquitetos e urbanistas da sociedade para discutir questões inerentes ao planejamento das cidades e seus caminhos para o futuro. Nesse ano, estarão em pauta os impactos de grandes projetos na realidade de Porto Alegre, o uso do espaço urbano público e a recuperação de prédios como forma de revitalização dos centros urbanos. O Seminário ocorre no Memorial Luiz Carlos Prestes e tem patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS).

Seminário Olhares Sobre a Cidade/ quarta-feira (07/8), a partir das 8h30/ Memorial Luiz Carlos Prestes (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1527).

Programação/ Manhã

09h às 09h30min – Credenciamento

09h30min às 9h45min – Abertura

09h45min às 11h15min – Mesa 1 – Grandes empreendimentos e os impactos ambientais, sociais e urbanos, CMDUA e participação social

Palestrante: Rafael Passos

Debatedor: Hermes Puricelli

11h15min às 12h – Debate

12h às 13h – Intervalo – Almoço livre

Tarde

13h às 14h30min – Mesa 2 – Uso do espaço urbano público

Palestrante: Adão Clóvis Martins dos Santos

Debatedor: Bruno Mello

14h30min às 15h15min – Debate

15h15 min às 15h30min – Intervalo – café

15h30min às 16h45min – Mesa 3 – Habitação de Interesse Social – O papel da recuperação e preservação dos prédios desocupados para revitalização dos centros urbanos

Palestrante: João Sette Whitaker Ferreira

Debatodora: Karla Moroso

16h45min às 17h30 min – Debate

17h30min às 18h15min – Conclusões e encaminhamentos finais

18h15min – Encerramento

Deixe seu comentário: