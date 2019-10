Senac abre inscrições para cursos de Graduação EAD

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para os cursos de graduação a distância. Em crescente expansão, a instituição conta com mais de 300 polos e oferece 13 opções de cursos nesse nível de ensino nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e tecnologia da informação. As inscrições estão abertas até o dia 26 de janeiro de 2020 e podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br.

Os benefícios ao estudante que opta por um curso EAD são diversos, como a flexibilidade nos horários de estudo, o respeito ao ritmo de cada um, o desenvolvimento de competências valorizadas no e a possibilidade de conciliar a vida profissional com o estudo.

Todos os polos da rede são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) e, por serem unidades próprias do Senac, contam com uma estrutura apropriada para as atividades presenciais da graduação. As aulas são ministradas totalmente pela internet, mas é preciso realizar duas avaliações presenciais por semestre no polo escolhido.

Formas de ingresso: Para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o portal Senac EAD, escolher o polo de interesse, fazer o login e selecionar o curso:

Tecnologia em Gestão Comercial

Licenciatura em Pedagogia

Bacharelado em Administração de Empresas

Bacharelado em Ciências Contábeis

Tecnologia em Comércio Exterior

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Gerenciais

Tecnologia em Gestão Ambiental

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Após optar pelo curso, o interessado pode utilizar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de ter a opção de ingresso como Portador de Diploma, de modo que quem já possui diploma de graduação pode realizar a matrícula automaticamente. A entrada no curso também pode ser feita por meio de uma redação on-line sobre o tema sinalizado no edital, ou após processo de seleção de transferência interna de outras unidades do Senac.

Diploma

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), todo diploma de nível superior tem a mesma validade, independentemente de o curso ser ofertado na modalidade presencial ou a distância (EAD). Desse modo, o certificado da graduação do Senac EAD está alinhado a essa especificação e pode ser usado para a conquista de um emprego que exija nível superior, prestação de concurso público ou iniciar uma pós-graduação.