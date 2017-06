Senac Floresta promove curso de Certificação em Coaching Profissional

Em um cenário altamente competitivo e globalizado, o mercado de Coaching ganha força como profissão e estratégia. O Coaching é uma oportunidade de mudança de vida a partir da melhoria de resultados e da criação e cumprimento de metas. Neste contexto, o Senac Floresta oferece o curso de Certificação Profissional em Coaching. As aulas iniciam no dia 5 de agosto e acontecem aos sábados e domingos, das 8h às 20h, na Cazamata Hub Estratégico, localizada na Rua Mata Bacelar, 50.

Com carga horária de 126 horas, a qualificação é uma imersão no universo do Coaching. O curso será ministrado por Tiago Teixeira, Coach Executivo, Head Trainer e idealizador da Potencialize-se, com experiência de 19 anos em grandes empresas e multinacionais nos ramos de comunicação e tecnologia, com atuação em áreas comerciais e de marketing nos papéis de Vendedor, Gestor e Executivo de Novos Negócios. O Senac é especialista na educação profissional a mais de 70 anos, como destaca Tiago: “É um presente para o coaching no Brasil receber a chancela do Senac para o desenvolvimento e preparo de novos Coaches”.

Tiago ressalta que “o Coaching não traz retrocessos e sim o surgimento de objetivos maiores a serem alcançados”. Afinal, as áreas de atuação possíveis são muito amplas. O Coach profissional pode atuar no desenvolvimento de carreira, outplacement, desenvolvimento de liderança, equipes, saúde, esportes, empreendedorismo, gestão empresarial, sucessão de empresa, fusões e educação. “A metodologia traz uma aplicabilidade fantástica para a condução ao atingimento de metas” – complementa Tiago.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Floresta, localizado na Av. Farrapos, 146. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3286-4008 ou através do site www.senacrs.com.br/floresta. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.

Comentários