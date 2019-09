Senac-RS é reconhecido com o Prêmio Top Ser Humano

O Senac-RS conquistou, pela 8ª vez, o Prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS. Neste ano, a instituição foi reconhecida na Categoria Organização com o case “Cultura Senac-RS: Minha vida é mudar vidas”, e receberá o prêmio em cerimônia a ser realizada no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. Além dos oito prêmios Top Ser Humano, a instituição já conquistou o Top Cidadania, em 2012.

O case refere-se a todo o trabalho realizado para identificar e disseminar os elementos da cultura, engajando os colaboradores em todo o ciclo de vida na organização. Após esse trabalho, considerou-se que cinco elementos são fortalecidos na instituição, sendo eles: Liderança Norteadora; Excelência; Paixão pela Missão, Compromisso com as regras e Relacionamento com as partes interessadas. Também se identificou que três elementos deveriam ser inseridos em nossa cultura: Atuação em rede; Visão competitiva e sustentável e Inovação.

