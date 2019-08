Senado deve concluir votação da reforma da Previdência em outubro

O calendário da tramitação da proposta de reforma da Previdência foi definido nesta terça-feira (13), pelos líderes de partidos do Senado. A agenda prevê que a Proposta de Emenda à Constituição seja votada no plenário em primeiro turno em 18 de setembro e, em segundo turno, no dia 2 de outubro.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), descartou que o prazo de 60 dias previsto para tramitação da PEC seja “atropelado”, como tem criticado parlamentares contrários à medida. “Eu respeito a posição de todos os senadores, acho legítimo, e eles estão cumprindo o seu papel para que possam se manifestar. Mas, o Senado Federal criou uma comissão especial que já tem mais de 150 dias de constituída com senadores de todos os partidos políticos, que teve à frente desta comissão especial com intuito de acompanhar o andamento da reforma na Câmara dos Deputados”, disse.

Deixe seu comentário: