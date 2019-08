SENAR-RS tem programação especial para a 42ª Expointer

O SENAR-RS marcará presença na 42ª edição da maior exposição de animais da América Latina, a Expointer, com uma ampla e diversificada programação que ocorrerá entre 24 de agosto a 1º de setembro. Estão previstas oficinas, bate-papos, capacitações, palestras e atendimento ao público em diferentes pontos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, com temas que estão sendo trabalhados em ações no interior do Estado.

Os visitantes poderão conhecer mais sobre o Programa Deriva Zero em oficinas que tratarão da aplicação correta de defensivos agrícolas. O SENAR-RS levará um simulador de deriva com tecnologia a laser que demonstra como as diferentes condições podem impactar o resultado das aplicações. As oficinas serão realizadas oito vezes ao dia no Pavilhão Internacional, com a demonstração de várias tecnologias.

No mesmo espaço, serão divulgadas as ações institucionais do SENAR-RS, juntamente com iniciativas dedicadas à saúde do homem e da mulher do campo. Enfermeiras atenderão ao público com orientações de saúde, verificações de pressão arterial, peso e altura e calculando o índice da massa corporal. As ações remetem aos recém lançados programas de Saúde do Homem e Saúde da Mulher.

A grande novidade para este ano é que a tradicional Casa do SENAR-RS abrigará, também, ações como a arena de debates, com espaço para receber cerca de 100 pessoas, que será usada para abordar temas de relevância para o agronegócio, numa parceria com o Canal Rural. Entre as atividades previstas, está uma audiência pública com o senador Luis Carlos Heinze, que abordará projetos de lei de interesse dos produtores rurais gaúchos.

Já no Pavilhão de Ovinos e Bovinos de Corte, o bem-estar animal é o foco das ações do SENAR-RS. O objetivo é demonstrar que o cuidado com os animais é fundamental para uma maior produtividade e qualidade da carne. O SENAR-RS estará divulgando seus cursos voltados para esse tema.

Juntos para Competir

Dentre as atrações preparadas para a feira, está o espaço do Juntos para Competir, elaborado e executado pela Farsul, Senar-RS e Sebrae RS, em parceria com FIERGS/Senai e Fecomércio/Senac.

Nesta edição da feira, o Juntos para Competir dará destaque para três cadeias produtivas: Vitivinicultura, Pecuária de Corte e Leite e Derivados. Novamente será reforçada a importância de trabalhar a cadeia produtiva dos produtos, com o conceito “Do Campo à Mesa”, valorizando aspectos como inovação, gestão, qualidade e importância da garantia de produção e bem-estar animal.

Excelência da carne gaúcha

A Vitrine da Carne Gaúcha é uma das atrações mais visitadas da Expointer nos últimos dez anos e tem por objetivo valorizar a excelência da carne gaúcha. No local, o público pode acompanhar demonstrações de consultores em desossa e cortes de carnes e apresentações de técnicos das associações de raças produtoras de carnes selecionadas. As demonstrações acontecem no Pavilhão Internacional, em frente à Praça Central. A Vitrine da Carne Gaúcha é uma iniciativa da Farsul e integra o espaço do Juntos para Competir na feira.

Saiba mais sobre o Juntos para Competir

Através de 29 projetos, o programa atende, em 2019, 2.800 produtores rurais das principais cadeias produtivas: bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, ovinocultura, apicultura, vitivinicultura, horticultura e agroindústria. Por meio da participação em grupos de trabalho, são traçadas metas desejadas e desenvolvidos os planos anuais de atividades. As ações são realizadas em conjunto pelas entidades que promovem o programa, com a participação de parceiros locais que estejam envolvidos no desenvolvimento dos setores trabalhados. As ações desenvolvidas são relativas à tecnologia de produção e industrialização, ao acesso a mercados e à gestão, melhorando a qualidade dos produtos e agregando valor à produção agropecuária.

O agricultor interessado em participar pode entrar em contato com o Sindicato Rural, supervisor regional do Senar-RS ou escritório do Sebrae RS mais próximo para saber de novos projetos.

