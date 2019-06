Sephora anuncia que fechará temporariamente suas lojas após caso de racismo com SZA

Após atitude racista contra a cantora SZA, no dia 1° do ultimo mês, a rede mundial de lojas Sephora declarou que fechará suas mais de 400 lojas espalhadas nos Estados Unidos. Segundo comunicado os trabalhadores receberão, nesta quarta feira (31), um workshop dedicado à diversidade. A confusão ocorreu após uma vendedora chamar o segurança para assegurar que a cantora não estava roubando.

“[…] Sandy chamou a segurança para ter a certeza de que eu não estava roubando. Tivemos uma longa conversa. Tenha um bom dia, Sandy”

Após um mês do ocorrido o perfil oficial da loja no Twitter comentou o Twitter original de SZA dizendo: “Você faz parte da família Sephora e estamos comprometidos em garantir que todos os membros de nossa comunidade se sintam bem-vindos e incluídos em nossas lojas.”

Hi, SZA. We’re sorry to hear about your experience at our Calabasas store and appreciate you bringing this to our attention. We want to let you know we take complaints like this very seriously and are actively working with our teams to address the situation immediately.

— Sephora (@Sephora) May 1, 2019