Sergio Mallandro e ET Bilu são confirmados na divulgação de MIB

O humorista Sergio Mallandro está confirmado na divulgação de MIB, de acordo com um vídeo comercial lançado pela Sony Pictures Brasil, nesta quarta-feira (05). Ele fará parte do marketing nacional do próximo filme da série, que trará no elenco grandes nomes como Chris Hemsworth e Tessa Thompson, que já trabalharam juntos em Thor: Ragnarok.

Em uma das cenas, o humorista é um alienígena que está infiltrado na agência e suas marcas registradas “iéié” e “salci-fufu” são, na verdade, o dialeto usado em seu planeta natal. O vídeo mostra ainda Mallandro conversando com seu conterrâneo Et Billu, um dos casos mais famosos de extraterrestres no Brasil.

Com previsão de lançamento para o dia 13 de junho, o filme não contará com a presença da tradicional dupla Will Smith e Tommy Lee Jones como protagonistas, na mais nova sequência, os veteranos passarão o bastão aos recém chegados agentes H e M.

Confira:

