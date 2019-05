Sérgio Moro diz que cinco meses de governo “é muito pouco tempo” para evitar massacres como o de Manaus

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira (28) que cinco meses de governo é “muito pouco tempo” para evitar massacres em presídios como os ocorridos em Manaus (AM), onde pelo menos 55 detentos foram mortos desde o fim de semana.

Moro disse que o governo transferiu mais de R$ 2 bilhões para o fundo penitenciário para os Estados investirem em reformas e construções de novas unidades. “É muito pouco tempo. Desde 2016, o governo federal transferiu mais de R$ 2 bilhões em recursos do fundo penitenciário para os Estados investirem em reformas ou em novos presídios, importante para diminuir a superlotação e aumentar o controle. No fim do ano passado, tínhamos uma execução na ordem de apenas 27%”, explicou Moro.

Segundo o ministro, os recursos poderiam ser maiores. “Mas temos que identificar também o que está acontecendo que não estamos conseguindo executar, investir de maneira eficiente. A solução do problema carcerário do Brasil é algo que leva mais de cinco meses”, afirmou.

Moro disse ainda que os líderes das facções criminosas que deram início à rebelião em Manaus serão isolados em penitenciárias federais de segurança máxima. “Temos os presídios federais, baseados naquelas ‘supermax’ americanas, são presídios com celas individuais, sem fuga, rebelião e registro de comunicação do preso com o mundo exterior. E nós vamos transferir as lideranças responsáveis por estes fatos em Manaus para estas penitenciárias. Ainda no governo passado, foi criada uma força de intervenção penitenciária para resolver situações de emergência.”

