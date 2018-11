SERGS anuncia engenheiros do ano de 2018

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) anunciou hoje (14) os nomes dos profissionais que serão agraciados com a Láurea Engenheiro do Ano 2018 – 34ª Edição. Os homenageados foram eleitos pelo Comitê de Outorga do prêmio e homologados pelo Conselho Deliberativo da entidade.

Pela Área Privada, foi eleito o engenheiro elétrico com mestrado em ciência da computação Luiz Francisco Gerbase, pioneiro da indústria de Informática do RS, fundador da empresa Altus Sistemas de Automação e da HT Micron – joint venture na área de microeletrônica. Sua trajetória criativa na tecnologia eletrônica inclui o desenvolvimento de mais de 500 produtos de hardware e software de classe mundial. Em 2017 fundou a empresa AYGA, dedicada a tecnologias relacionadas a Internet das Coisas.

Pela Área Pública, o eleito é o engenheiro civil Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da UFRGS pelo segundo mandato, líder dos Grupos de Pesquisa LEME (Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais) e GRID (Gestão de Riscos em Desastres), past presidente da Associación Latinoamericana de Control de Calidad, Patologia y Recuperación (ALCONPAT Internacional), membro do Conselho Superior da FAPERGS e do Comitê Estratégico da Aliança pela Inovação entre UFRGS, PUC-RS e UNISINOS.

Para receber a Homenagem Especial o eleito é o engenheiro civil Nelson Kalil Moussalle, presidente da SERGS no biênio 2015/2017 e diretor da Kaeme Engenharia e Construções Ltda. Segundo o presidente da SERGS, Luis Roberto Ponte, a Láurea Engenheiro do Ano vem sendo conferida ininterruptamente pela entidade desde 1985 com o objetivo de destacar, anualmente, a atuação de profissionais nas diferentes áreas da engenharia.

A solenidade de entrega da Láurea será realizada no dia 10 de dezembro, às 20h, na sede social da SERGS, em Porto Alegre.

Na mesma oportunidade, serão também premiados os formandos com as melhores avaliações nos cursos de engenharia das principais universidades gaúchas.

