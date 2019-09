Quatro jogos de vôlei encerram a Série A Masculina do Campeonato Municipal de Vôlei, neste domingo, 8, em Porto Alegre. Os jogos ocorrem a partir das 9h, no Ginásio Tesourinha, na avenida Érico Veríssimo, s/n, na quadra principal. Ainda estão na disputa do título da categoria as equipes Feevale, UFRGS, Búfalos e Cepe. Elas se enfrentam a partir das 9h, pela fase semifinal.

