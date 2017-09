Serviço da CDL POA completa 20 anos, garantindo crédito a lojistas

O Crédito Garantido, um dos serviços da CDL POA – organização especializada em desenvolver soluções inteligentes para o ciclo de negócio das empresas e gerenciadora do maior banco de dados sobre informações comerciais de Pessoas Físicas e Jurídicas de varejo, indústrias, bancos e financeiras de todo o pais, comemora o sucesso de 20 anos de mercado de um dos seus serviços de maior relevância sucesso no portfólio de soluções. Agora em setembro, mês de aniversário desta ferramenta serviço, a CDL POA está concedendo 30% de desconto na taxa de adesão para novos associados que contratarem o serviço Crédito Garantido.

20 anos de história

Desde a sua criação, idealizada pela CDL POA e desenvolvido em 1997 pelo então Gestor Operacional da CDL Porto Alegre, Paulo Borba, que hoje atua como Gestor Comercial da Entidade, o Crédito Garantido vem sendo aperfeiçoado constantemente, com o objetivo de aumentar e facilitar as vendas, reduzir as perdas e os custos de cobrança de suas associadas, possibilitando, ainda, que as empresas flexibilizem seus critérios de concessão de crédito, prospectem novos clientes de forma segura e melhorem o controle de fluxo de caixa, entre várias outras vantagens.

Como funciona?

A operação do Crédito Garantido pode ser feita via WEB, Host-to-host (consulta online máquina a máquina), leitoras e preenchedoras de cheques ou através do Call Center. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas no site www.cdlpoa.com.br ou pelo telefone (51) 3017-8000.

Compartilhe

Deixe seu comentário: