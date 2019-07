Sesc/RS tem eventos esportivos no destaque do final de semana

O calendário esportivo do Sesc/RS será agitado neste final de semana com duas grandes competições: final estadual do Circuito Sesc de Câmbio em Lajeado, no sábado e domingo (13 e 14/07), e etapa Passo Fundo do Circuito Sesc de Corridas, no domingo (14/07). As inscrições para ambos os eventos estão encerradas.

A final estadual do Circuito Sesc de Câmbio acontece no Ginásio do Claudião (Rua Roberto Stahlschmidt, s/n), em Lajeado, e reúne os campeões das 15 fases municipais realizadas ao longo do ano. O câmbio é um jogo de vôlei adaptado, que faz uso da bola e da quadra de vôlei, a competição é disputada na modalidade mista, com as categorias A (50 a 59 anos) e B (a partir dos 60 anos).

Já a etapa Passo Fundo do Circuito Sesc de Corridas é classificatória para a final estadual que acontece no mês de dezembro, em Torres. A prova, que tem largada às 9h no Parque da Gare, em frente à Feira do Produtor, será disputada nas categorias infantil (1km e 2km) e adulto (3km, 5km e 10km).

Mais informações sobre o calendário esportivo do Sesc/RS podem ser conferidas no site www.sesc-rs.com.br/esporte.

