Sesc Triathlon 2018: Inscrições seguem abertas somente até o próximo dia 21. Dia 25 acontece a etapa de Tramandaí

Os atletas interessados em participar do 14º Circuito Nacional Sesc Triathlon têm somente até a próxima semana para realizar as inscrições. Para garantir uma vaga, é necessário acessar o site www.sesc-rs.com.br/triathlon. O número de vagas é limitado a 500 participantes e as inscrições encerram-se no dia 21 de novembro. Além do Triathlon (natação, ciclismo e corrida), é possível também inscrever-se na modalidade Duathlon (ciclismo e corrida). A competição acontece nos dias 24 e 25 de novembro em Tramandaí.

Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com a Prefeitura de Tramandaí, Bombeiros, Brigada Militar e Marinha do Brasil, o circuito tem como objetivo incentivar e estimular a prática de atividades físicas por meio de uma competição saudável. No Triathlon as distâncias percorridas são 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. As categorias são Amador, Comércio e Serviços com Cartão Sesc/Senac, Montain Bike, Pessoas com Deficiência (PCDs), Revezamento Comércio e Serviços com Cartão Sesc/Senac, Revezamento Aberto e Elite Sprint, todos nos gêneros Masculino e Feminino. Já no Duathlon, os trajetos são de 20km para ciclismo e 2,5km e 5km para corrida nos gêneros Feminino e Masculino. A idade mínima para participar é de 16 anos em todas as categorias.

No dia 24 de novembro (sábado) às 19h, acontece o Simpósio Técnico para todos os atletas no Ginásio Municipal de Tramandaí (Avenida da Igreja 346), para explicações gerais sobre o regulamento das provas e esclarecimento de dúvidas. Na mesma hora e local serão distribuídos os kits, com bolsas, numerais, touca, camiseta e chip. As disputas acontecem no dia 25 de novembro (domingo) e as largadas ocorrem às 8h para o Duathlon, na Avenida da Igreja, entre as ruas São João e Deodoro Ritter. Para os atletas que vão disputar o Triathlon, a competição iniciará às 9h, no Centro de Eventos (Parque da Festa do Peixe). Mais informações sobre a competição podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/triathlon.

