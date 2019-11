Sete coisas que podem fazer o usuário perder acesso ao aplicativo do Uber

Muitos usuários do Uber costumam exigir bom comportamento dos motoristas e conforto nos carros do aplicativo para Android e iPhone (iOS). Entretanto, para que haja uma experiência agradável e segura para todos, é necessário que os passageiros também avaliem suas condutas dentro do veículo.

Com o objetivo de estabelecer um código de boa conduta no app de transportes, o condutor também classifica os clientes com uma nota na plataforma, que varia entre uma e cinco estrelas. Caso o usuário não alcance a avaliação mínima, pode ser passível de expulsão. O TechTudo preparou uma lista com coisas “proibidas” que podem fazer o passageiro perder acesso ao aplicativo da Uber.

1. Discriminação

O respeito mútuo é uma forma fundamental para estabelecer uma boa relação com quem seja. Por isso, a Uber tem política de tolerância zero contra qualquer tipo de discriminação. Caso haja discriminação de motoristas ou de outros usuários baseado em raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, necessidade especial, estado civil, identidade de gênero ou qualquer outra característica, o indivíduo poderá ser denunciado e perder o acesso ao app.

2. Contato físico entre motoristas e usuários

Apesar de já terem sido registrados inúmeros casos de motoristas assediando usuários, é importante ressaltar que não deve haver contato físico entre condutores e passageiros durante a corrida. Não é permitido, de forma alguma, haver interação sexual durante as viagens. Agressões verbais e físicas também são passíveis de banimento.

3. Violar a lei enquanto estiver em viagem

Não levar nenhum tipo de droga ilícita e não exceder o número de pessoas no carro – até cinco incluindo o motorista –, por exemplo, são condutas primordiais para estabelecer uma boa relação e obter uma boa pontuação no aplicativo. Além disso, pedir ao motorista que descumpra leis de trânsito, tais como avançar algum sinal ou exceder o limite de velocidade, é uma atitude que pode levar o usuário a ser banido do aplicativo.

4. Linguagem ou gestos inapropriados

É comum passageiros tratarem, entre si, de assuntos íntimos ou inapropriados durante uma viagem. No entanto, é de suma importância prestar atenção no que se diz, evitando palavrões, perguntas íntimas, comentários ou gestos com apelos sexuais, desrespeitosos ou agressivos. Ameaças também podem levar o usuário a perder o acesso ao app.

5. Cometer fraudes

A plataforma investigará qualquer tipo de comportamento que possa ser considerado uma prática fraudulenta ou ilegítima. Abusos de promoções, fraudes envolvendo conluio entre motorista e passageiro, disputa por tarifas irregulares ou uso de contas duplicadas podem levar à desativação da conta.

6. Transportar armas de fogo

Com o intuito de garantir que todos tenham uma viagem segura e confiável, a Uber proíbe a utilização de armas de fogo por motoristas parceiros e passageiros durante as viagens. Caso haja a violação dessa regra por qualquer pessoa, ela poderá ser expulsa e perderá o acesso ao aplicativo.

7. Não preservar o espaço de motoristas e usuários

Por mais que seja muito importante que o motorista cuide e mantenha a limpeza do veículo, o usuário também deve fazer a sua parte. Não deixar lixo para trás e limpar alguma sujeira que tenha deixado no carro são fatores importantes para facilitar a viagem do condutor e do próximo passageiro.