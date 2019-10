Setembro tem melhor resultado de emprego desde 2013 em Porto Alegre

Porto Alegre encerrou setembro com um saldo positivo de 1.193 vagas de empregos formais, segundo a edição mais recente do Caged (Cadastro Geral de Empregos). Trata-se do melhor resultado para esse período desde 2013. Os números foram divulgados na tarde dessa quinta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na comparação com agosto de 2019, Porto Alegre registrou um avanço de 55,74% no total de novas vagas de trabalho. Foi a única capital do Sul do país a registrar crescimento nesse indicador.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, o bom resultado está associado ao início do movimento de preparação do comércio e demais serviços para as festividades de final de ano.

Ao todo, o comércio varejista gerou 444 novas vagas de trabalho, o melhor resultado do segmento nos últimos quatro anos. “Além disso, datas comemorativas como o Dia das Crianças e a proximidade da Black Friday, que ocorre no final de novembro, certamente contribuíram para a melhoria desses indicadores”, explicou ele.

Mas a alta na geração de empregos não é meramente sazonal. Cidade destaca que os números também são positivos no emprego estruturado no setor privado, em segmentos que ele classifica como “portadores de futuro”.

A área médica e odontológica, por exemplo, encerrou setembro com 322 novos postos, o melhor resultado da história do setor para esse período. As áreas de ensino e produção primária também registraram recordes absolutos para setembro, com 175 e 76 vagas criadas, respectivamente.