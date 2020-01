Notas Brasil Setor de serviços do Brasil fecha 2019 em ritmo ainda tímido

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

A atividade no setor de serviços brasileiro fechou o último mês de 2019 com aceleração muito pontual, mostraram dados do IHS Markit, sustentado por entradas de novos negócios, enquanto o otimismo bateu uma máxima em cinco meses. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) para o setor de serviços saiu de 50,9 em novembro para 51,0 em dezembro.

