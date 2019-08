O dia começa com chuva e vento forte na maioria das regiões. De tarde para a noite, o tempo melhora no estado, mas o frio continua. Uma forte massa de ar polar deve diminuir ainda mais a temperatura. A combinação do ar frio com a umidade favorece a ocorrência de neve em pontos elevados da serra. O fenômeno pode acontecer entre o fim da tarde e a noite.

Em Porto Alegre, a mínima é de 8°C e a máxima chega apenas em 13°C.

