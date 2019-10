Sexualidade é tema de evento na Capital, no próximo dia 6 de novembro

A autoestima é fundamental para a vida sexual e falar sobre o assunto possibilita a desconstrução de tabus e preconceitos. Buscando uma troca de experiências e informações, a Hot Pepper Sex Shop vai promover, no dia 06 de novembro, o evento IntimaMente, com bate-papo sobre sexualidade. Serão três palestrantes reunidos, a partir das 19h, no Hotel Blue Tree Towers Millenium, na Avenida Borges de Medeiros, 3120, em Porto Alegre.

A sócia proprietária da Hot Pepper Sex Shop, Ana Luiza Migliavaca, que já é palestrante no mercado erótico e sensual há oito anos, fará a abertura do encontro. Ana Luiza é empreendedora e idealizadora do projeto Dona Hot, produto inovador e pioneiro no universo “wedding”, lançado neste ano. Sua marca registrada é a maneira como expressa o tema sexualidade, abordando de forma leve, rompendo preconceitos e quebrando tabus.

“O Mundo encantado do botão” é o nome da palestra de Marcus Castropil, especialista sobre temas que envolvem a prática sexual, que vai dividir seus conhecimentos e mostrar que a satisfação na cama vai muito além da região íntima de uma pessoa. Sugestões de produtos para intensificar o prazer e dicas de higiene e prevenção de doenças também farão parte da programação. Castropil é o criador da primeira e única ducha higiênica descartável, produto com patente mundial.

Por último, a empresária Carla Geane, conhecida como o “fenômeno das palestras femininas” vai abordar a autoestima e seus benefícios para tornar um relacionamento mais sadio e duradouro, mostrando a importância da criatividade e da segurança para uma mulher. Ela falará também sobre prazer feminino, dicas de noites especiais e vai ensinar como fazer uma massagem sensual.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 35,00 através do link https://hotpeppe.rs/sympla. Os participantes receberão ao fim das palestras um kit especial da Intt Cosméticos. O evento é destinado ao público feminino, mas homens também poderão se inscrever.