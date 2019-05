Por Anna Dalbem*

Durante a madrugada desta sexta-feira (31), a cantora Miley Cyrus lançou o seu novo EP “SHE IS COMING”. O trabalho já havia sido anunciado alguns dias antes pela própria cantora.

Além disso, Miley já havia cantado três das faixas no último sábado (25), quando participou do festival BBC Radio 1s Big Weekend. O projeto conta com uma estética sonora diferente, que lembra bastante o estilo trap. O EP conta com participação de RuPaul e Swae Lee!

Escute:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

