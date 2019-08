A 42ª Expointer está acontecendo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, desde o último sábado (24) e a Rede Pampa acompanha tudo que acontece por lá! Confira as lindas imagens produzidas nesses dias e aproveite para visitar a Casa da Rede Pampa no último fim de semana da feira!