Acontece Sicredi União Metropolitana RS inaugura terceira agência em Viamão

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Nova unidade será aberta no dia 6 de janeiro, no bairro de Santa Isabel Foto: Divulgação/Sicredi Foto: Divulgação/Sicredi

O ano de 2020 vai começar com uma grande notícia para os moradores de Viamão, especialmente da comunidade de Santa Isabel, uma das mais populosas do município. No dia 6 de janeiro, a partir das 9h, uma nova agência da Sicredi União Metropolitana RS será inaugurada na praça central do bairro, proporcionando à população as melhores soluções financeiras com atendimento próximo e personalizado e fortalecendo a presença do Sicredi, com a confiança e solidez da marca, no segundo maior município em extensão territorial da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Agência Santa Isabel se soma às outras 22 espalhadas por Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Viamão e Sapucaia do Sul. A unidade será a terceira da cooperativa no município, que tem uma no centro e outra em Águas Claras.

“A agência Santa Isabel é uma demanda da comunidade, mobilizada por ela. A unidade vem para facilitar a logística dos associados e auxiliar no desenvolvimento econômico-social da região, uma das principais de Viamão”, afirma o gerente da cooperativa no município, Ademir Dall Agnol.

Assim como todas as agências da Sicredi União Metropolitana RS, em Santa Isabel o espaço também foi projetado com o conceito colaborativo, com salas de reuniões e internet disponíveis aos associados. No modelo de espaços compartilhados, a cooperativa oferece a estrutura física para ser utilizada por todos os associados.

Moradora do bairro, a advogada empresarial Renata Kerkhoss associou-se à cooperativa como pessoa física e jurídica quando soube que haveria uma agência no local. “Mesmo com todos os canais de atendimento online, ainda é importante ter uma agência por perto. O excelente atendimento deixa tudo mais fácil e é o grande diferencial da cooperativa, que agora, está perto de toda a comunidade do bairro mais movimentado de Viamão”, afirma.

A nova unidade é a primeira a ser inaugurada em 2020, em continuidade ao plano de expansão da cooperativa iniciado em 2019, ano em que foram abertas cinco novas agências nos municípios de Canoas, Gravataí e Porto Alegre. A Sicredi União Metropolitana RS conta, hoje, com mais de 50 mil associados. Além dos locais físicos, a instituição oferece uma múltipla rede de canais de conveniência, como mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados, Rede Banco 24horas e da Rede Saque e Pague, que possui terminais multifuncionais nos quais os associados ao Sicredi podem sacar, consultar saldo, tirar extrato e realizar depósito sem envelope, permitindo que o valor seja creditado instantaneamente na conta.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades locais.

Inauguração da Agência Santa Isabel (Viamão) da Sicredi União Metropolitana RS/ 6/1/2020/ 9h / Praça Santa Isabel (s/nº), Santa Isabel, Viamão.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário