Silvio Santos volta a gravar seu programa após melhora na saúde

Silvio Santos retornou às gravações do Programa Silvio Santos no SBT nesta terça-feira (12). O apresentador estava afastado desde as vésperas do Teleton 2019. A assessoria do SBT confirmou que Silvio Santos “voltou hoje e gravou um programa inteiro”.

Ainda não há uma definição sobre o dia em que o Programa Silvio Santos gravado nesta terça-feira irá ao ar, mas é provável que seja no próximo domingo (17), ou no seguinte (24).

Na ocasião do encerramento do Teleton, ocorrido em 26 de outubro, Silvio Santos não pôde estar presente pela primeira vez em décadas, por conta da saúde, deixando a tarefa para suas filhas, Silvia, Rebeca e Patricia Abravanel, que informou que o pai estava com uma “gripe muito forte”, que acabou deixando-o sem voz.

Dory Abravanel, sobrinha de Silvio Santos que trabalha no SBT, utilizou seu perfil no Instagram para postar uma foto ao lado do apresentador na tarde desta terça.

Abaixo, confira quatro momentos em que Silvio Santos cometeu deslizes imperdoáveis na TV:

Saudação nazista

No domingo 3, Silvio lançou à plateia uma questão insólita: qual era o nome do pai de Adolf Hitler? Sem receber respostas, perguntou qual era o nome do pai de Jesus Cristo. Como a plateia não acertava nada, soltou a saudação nazista: “Heil, Hitler”. A piada de gosto duvidoso incomodou e recebeu crítica de Ricardo Berkiensztat, da Federação Israelita paulista: “Brincadeira inapropriada”.

Miss infantil

Em setembro, Silvio entrou na mira das redes e de entidades de proteção às crianças ao promover um concurso de miss infantil. Meninas de 7 a 8 anos desfilaram de maiô e foram “avaliadas” por seus atributos físicos. A competição, segundo Silvio, visava a eleger “quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito”. O Ministério Público paulista abriu investigação sobre o caso.

Racismo no Teleton

Em 2014, o apresentador recebeu no show filantrópico o elenco da novela infantil Chiquititas. A estrelinha Júlia Olliver, que é negra, foi questionada pelo patrão sobre qual profissão pretendia seguir no futuro. Ela respondeu que continuaria sendo atriz e cantora. Silvio tascou: “Mas com este cabelo?”. A menina, então com 11 anos, ficou visivelmente chocada.

Maisa Silva

A apresentadora cresceu sob as asas de Silvio e passou por várias saias-justas em seu programa. Em 2009, ele fez a menina – então com 7 anos – chorar ao vivo ao tomar um susto no palco. Mas o pior veio em junho de 2017. Silvio constrangeu Maisa ao sugerir que ela e o colega Dudu Camargo deveriam formar um casal. Dudu ampliou o vexame ao dizer que a atriz, aos 15, deveria “dormir com ele”.